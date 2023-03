Week end 18-19 marzo a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi (Di venerdì 17 marzo 2023) «The Rake's progress» al Maggio, i concerti e gli spettacoli di prosa, Visarno Market, la fiera quaresimale alle Cascine, le sagre delle frittelle di San Giuseppe, il Micino Day al gattile di Pistoia, il Palio dei somari a Torrita di siena L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 marzo 2023) «The Rake's progress» al Maggio, i concerti e glidi prosa, Visarno Market, la fiera quaresimale alle Cascine, le sagre delle frittelle di San Giuseppe, il Micino Day al gattile di Pistoia, il Palio dei somari a Torrita di siena L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomansex : Buon inizio di week end ! - giuliana1655 : RT @MadBrown72: @AGTW_it Gente che non sa manco dove sta di casa il lavoro. Fanno le riunioni di venerdì per farsi il week end lungo - ysmn__8 : RT @ClimaSole: @fiorellaschaus Grazie a tè Fiorella. ??Serena giornata e buon week end. ?????? - VivaLaValex : -“Io stasera ho un impegno, se vuoi al massimo nel week end.” -“no nel week end sono a Roma per il derby” -“ok, ora… - rep_napoli : Artemisia Gentileschi ultimo week end per la mostra alle Gallerie d'Italia [aggiornamento delle 18:15] -