Webuild | fatturato 2022 in forte crescita a 8 | 2 miliardi

Risultati 2022 in forte crescita, oltre le aspettative per Webuild che ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di 8,2 miliardi di euro, il 22 per cento in più rispetto al 2021, e un Ebitda a 572 milioni, in aumento del 27%. Il gruppo multinazionale italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria ha visto lo scorso anno aumentare i propri ordini in tutto il mondo, con 16 miliardi di nuovi ordini di cui il 75% proveniente da mercati stranieri. Gli ordini hanno raggiunto 54,3 miliardi, arrivando per il secondo anno consecutivo a un livello record. Complessivamente il 70% del fatturato è stato realizzato all'estero anche se l'Italia resta per il gruppo un mercato strategico.

