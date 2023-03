Webinar gratuito sull’orientamento organizzato da Deascuola (Di venerdì 17 marzo 2023) In un mondo in continua evoluzione, nascono nuove opportunità e si delineano nuovi percorsi formativi e professionali. Compito della scuola è accompagnare ragazze e ragazzi a compiere scelte responsabili e coerenti con le proprie attitudini, anche per prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica. Orientare significa far fiorire studentesse e studenti come persone in grado di L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) In un mondo in continua evoluzione, nascono nuove opportunità e si delineano nuovi percorsi formativi e professionali. Compito della scuola è accompagnare ragazze e ragazzi a compiere scelte responsabili e coerenti con le proprie attitudini, anche per prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica. Orientare significa far fiorire studentesse e studenti come persone in grado di L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Webinar gratuito sull’orientamento organizzato da Deascuola - dercole71 : RT @camcom_pno: ?? Il 22 marzo nuovo appuntamento con il percorso formativo di Eccellenze in Digitale: il webinar gratuito questa volta sar… - gigibeltrame : Tutto quello che c'è da sapere su Google Analytics 4 in un webinar gratuito di Tag Manager Italia #digilosofia… - cavinaarianna : Qualunque sia il tuo obiettivo, se vuoi possiamo raggiungerlo insieme partendo dal mio nuovo webinar gratuito dove… - AimSafeIt : AIMSAFE SPEED TRAINING: IL RISCHIO RUMORE. PARTE 3: LA MISURAZIONE IN CAMPO Webinar gratuito dalle 19,00 alle 19,3… -