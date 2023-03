Wagner e Chiesa ortodossa, un legame sotto il sole africano (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono entrati in Africa di notte, come dei ladri”. Le parole utilizzate dal patriarca di Alessandria Teodoro II per descrivere le azioni della Chiesa ortodossa russa in Africa non potevano essere più chiare. Da più parti si parla ormai di una vera e propria “invasione” da parte dell’ortodossia russa del patriarcato di Alessandria, risultato di un’accelerazione impressa dalla nomina del metropolita Leonid (Gorba?ev) alla guida dell’esarcato africano per la Chiesa di Mosca. Quest’ultimo ha servito diverso tempo nell’esercito e nell’aviazione russa e proprio il suo percorso ben sintetizza le ambizioni del Cremlino nel continente. L’obiettivo dei russi è quello di imporre il patriarcato di Mosca come istituzione egemone fra le chiese ortodosse per rimpiazzare il ruolo del patriarca ecumenico, soprattutto dopo il ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono entrati in Africa di notte, come dei ladri”. Le parole utilizzate dal patriarca di Alessandria Teodoro II per descrivere le azioni dellarussa in Africa non potevano essere più chiare. Da più parti si parla ormai di una vera e propria “invasione” da parte dell’ortodossia russa del patriarcato di Alessandria, risultato di un’accelerazione impressa dalla nomina del metropolita Leonid (Gorba?ev) alla guida dell’esarcatoper ladi Mosca. Quest’ultimo ha servito diverso tempo nell’esercito e nell’aviazione russa e proprio il suo percorso ben sintetizza le ambizioni del Cremlino nel continente. L’obiettivo dei russi è quello di imporre il patriarcato di Mosca come istituzione egemone fra le chiese ortodosse per rimpiazzare il ruolo del patriarca ecumenico, soprattutto dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formichenews : Wagner, cavalcata verso gli inferi (all'ombra del Cremlino) “In Africa c'è un'adesione culturale della popolazione… - anima_leggera : Lo so che non è argomento su cui scherzare, ma la Wagner che sta in Libia per difendere la Chiesa Ortodossa mi ha f… - luci_chia : RT @cherchiandrea: L’angioletto della chiesa di San Pietro in Sala di piazza Wagner a Milano. - Milena22326900 : RT @cherchiandrea: L’angioletto della chiesa di San Pietro in Sala di piazza Wagner a Milano. - Silvia72266704 : RT @cherchiandrea: L’angioletto della chiesa di San Pietro in Sala di piazza Wagner a Milano. -