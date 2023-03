Vuole essere visitato senza attesa e inveisce contro i sanitari (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva preteso di essere visitato senza attendere il proprio turno, Per questo motivo, in evidente stato di agitazione, stava inveendo contro il personale sanitario interrompendo il regolare svolgimento delle attività di servizio. La Polizia, non senza difficoltà, lo ha bloccato. E’ accaduto nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponticelli e dell’ufficio Prevenzione Generale. Un 60enne, di Afragola, con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva preteso diattendere il proprio turno, Per questo motivo, in evidente stato di agitazione, stava inveendoil personaleo interrompendo il regolare svolgimento delle attività di servizio. La Polizia, nondifficoltà, lo ha bloccato. E’ accaduto nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponticelli e dell’ufficio Prevenzione Generale. Un 60enne, di Afragola, con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

