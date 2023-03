Voto fuori sede, l’appello di The Good Lobby: “Si garantisca diritto a 5 milioni di persone”. I partiti: “Resistenze politiche, ora legge condivisa” (Di venerdì 17 marzo 2023) In piazza con valigie e simboliche schede elettorali, giovani e lavoratori hanno rilanciato l’appello alla politica dopo anni di promesse tradite, da tutto l’arco parlamentare: “C’è una generazione che si sente marginalizzata perché gli under 35, oltre ad essere molti meno che gli over 50, non riescono ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale come il Voto. Ora si passi dalle parole ai fatti”, ha rivendicato Fabio Rotondo di The Good Lobby, nel corso di una conferenza stampa promossa a Roma insieme a Will Media, University Network e Rete Voto Sano da Lontano, per richiamare la politica agli impegni presi in campagna elettorale sul Voto a distanza dei fuori sede. “Confidiamo nel lavoro dell’intergruppo parlamentare e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) In piazza con valigie e simboliche schede elettorali, giovani e lavoratori hanno rilanciatoalla politica dopo anni di promesse tradite, da tutto l’arco parlamentare: “C’è una generazione che si sente marginalizzata perché gli under 35, oltre ad essere molti meno che gli over 50, non riescono ad esercitare uncostituzionale fondamentale come il. Ora si passi dalle parole ai fatti”, ha rivendicato Fabio Rotondo di The, nel corso di una conferenza stampa promossa a Roma insieme a Will Media, University Network e ReteSano da Lontano, per richiamare la politica agli impegni presi in campagna elettorale sula distanza dei. “Confidiamo nel lavoro dell’intergruppo parlamentare e della ...

