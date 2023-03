Volvo Trucks, al via vendita veicoli elettrici in Corea del Sud (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks sta iniziando la vendita di veicoli pesanti a batteria elettrica in Corea del Sud ed è il primo produttore globale a farlo. La Corea del Sud ha un piano nazionale di diminuzione delle emission di CO2 e si pone come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050. L’elettrificazione dei trasporti su strada è una misura importante per ridurre l’anidride carbonica. “Pensiamo che sia il momento giusto per iniziare a vendere veicoli elettrici pesanti in Corea del Sud”, afferma Per-Erik Lindstròm, SVP Volvo Trucks International. “Con una quota di mercato del 22% per i veicoli pesanti in Corea del Sud, abbiamo un ruolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –sta iniziando ladipesanti a batteria elettrica indel Sud ed è il primo produttore globale a farlo. Ladel Sud ha un piano nazionale di diminuzione delle emission di CO2 e si pone come obiettivo il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050. L’elettrificazione dei trasporti su strada è una misura importante per ridurre l’anidride carbonica. “Pensiamo che sia il momento giusto per iniziare a venderepesanti indel Sud”, afferma Per-Erik Lindstròm, SVPInternational. “Con una quota di mercato del 22% per ipesanti indel Sud, abbiamo un ruolo ...

