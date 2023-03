Volley Superlega 2023. Quarti di finale play-off. Civitanova, Trento e Piacenza vogliono una grande gara1 per dimenticare l’Europa (Di venerdì 17 marzo 2023) play-off scudetto, si parte. L’entusiasmo non è alle stelle, quantomeno a casa di tre delle squadre impegnate da sabato nelle sfide per la vittoria del campionato, le stesse squadre che, eliminate al golden set dall’Europa con largo anticipo rispetto a quanto avevano sperato, si aggrappano ora al campionato per evitare di chiudere in modo fallimentare la stagione. I fari sono rivolti su Trento e Civitanova che non hanno alzato alcun trofeo quest’anno e che sono all’ultima possibilità, dopo essere state eliminate in settimana in modo rocambolesco entrambe al set supplementare. C’è anche Piacenza, uscita al Golden Set di Cev Cup, ma almeno gli emiliani la Coppa Italia l’hanno sollevata e, per come si erano messe le cose, l’ago della bilancia penderà verso il positivo anche se non andassero bene i ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023)-off scudetto, si parte. L’entusiasmo non è alle stelle, quantomeno a casa di tre delle squadre impegnate da sabato nelle sfide per la vittoria del campionato, le stesse squadre che, eliminate al golden set dalcon largo anticipo rispetto a quanto avevano sperato, si aggrappano ora al campionato per evitare di chiudere in modo fallimentare la stagione. I fari sono rivolti suche non hanno alzato alcun trofeo quest’anno e che sono all’ultima possibilità, dopo essere state eliminate in settimana in modo rocambolesco entrambe al set supplementare. C’è anche, uscita al Golden Set di Cev Cup, ma almeno gli emiliani la Coppa Italia l’hanno sollevata e, per come si erano messe le cose, l’ago della bilancia penderà verso il positivo anche se non andassero bene i ...

