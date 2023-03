Volley, sorteggiati a Losanna i gironi di qualificazione olimpica (Di venerdì 17 marzo 2023) Losanna – È andato in scena quest’oggi a Losanna (Svizzera) il sorteggio dei tornei di pallavolo femminili e maschili valevoli per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Nazionale femminile disputerà la propria pool in Polonia, dove se la vedrà contro le padrone di casa, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud e Slovenia. “Giocare in Europa è un fattore positivo – ha commentato coach Davide Mazzanti -, perché ci permetterà di allenare maggiormente. Sicuramente le squadre più forti del girone sono Stati Uniti e Polonia. Dovremo poi fare grande attenzione a Germania e Thailandia, entrambe giocano una pallavolo particolare”, ha concluso il commissario tecnico. La Nazionale maschile, invece, sarà impegnata in Brasile contro i padroni di casa, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar. “Il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023)– È andato in scena quest’oggi a(Svizzera) il sorteggio dei tornei di pallavolo femminili e maschili valevoli per laai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Nazionale femminile disputerà la propria pool in Polonia, dove se la vedrà contro le padrone di casa, Stati Uniti, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud e Slovenia. “Giocare in Europa è un fattore positivo – ha commentato coach Davide Mazzanti -, perché ci permetterà di allenare maggiormente. Sicuramente le squadre più forti del girone sono Stati Uniti e Polonia. Dovremo poi fare grande attenzione a Germania e Thailandia, entrambe giocano una pallavolo particolare”, ha concluso il commissario tecnico. La Nazionale maschile, invece, sarà impegnata in Brasile contro i padroni di casa, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar. “Il ...

