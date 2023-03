Volkswagen investirà nelle miniere per essere leader nel business delle batterie

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lo ha rivelato il responsabile per la tecnologia, Thomas Schmall.Il gruppo di Wolfsburg intende così ridurre il costo, soddisfare metà della propria domanda e vendere a clienti terzi. Al via i lavori per la gigafactory di Valencia, seconda in Europa dopo Salzgitter

PowerCo inizierà consegnando celle a Ford per gli 1,2 milioni di veicoli che la casa automobilistica statunitense sta costruendo in Europa sulla piattaforma elettrica MEB di. La strategia ...DUE TERZI PER LE EV - Durante la conferenza stampa annuale nella quale il Gruppoha ...delegato Oliver Blume ( nelle foto ) ha dichiarato che il costruttore automobilistico180 ...Il Gruppoben 180 miliardi di euro nei prossimi 5 anni . In particolare, il Gruppo tedesco concentrerà gli investimenti in aree come le batterie, la crescita nel mercato del Nord America, l'...