Volkswagen - ID.2all, 450 km d'autonomia per 25 mila euro: è il giusto mezzo? - VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) In principio fu la ID.Life. Oggi, c'è la ID.2all: la sostanza e gli obiettivi, però, sono gli stessi. La Volkswagen compie un ulteriore passo avanti verso un'elettrica più abbordabile e introduce una concept car molto vicina a un modello di serie che vedremo sul mercato nel 2025. Il prezzo prima di tutto. L'obiettivo dichiarato della Casa di Wolfsburg, con questa sua nuova compatta a batteria, è quello di offrire una proposta sotto i 25 mila euro, nuovo gradino d'ingresso alla rosa di dieci EV che il marchio introdurrà entro il 2026: all, d'altronde, significa "tutti". Ma c'è di più: la Casa ha confermato di essere al lavoro su un'elettrica ancora più piccola. Che avrà un prezzo inferiore ai 20 mila euro. 450 km di autonomia, 4 metri e tanto spazio. Nel presentare le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) In principio fu la ID.Life. Oggi, c'è la ID.: la sostanza e gli obiettivi, però, sono gli stessi. Lacompie un ulteriore passo avanti verso un'elettrica più abbordabile e introduce una concept car molto vicina a un modello di serie che vedremo sul mercato nel 2025. Il prezzo prima di tutto. L'obiettivo dichiarato della Casa di Wolfsburg, con questa sua nuova compatta a batteria, è quello di offrire una proposta sotto i 25, nuovo gradino d'ingresso alla rosa di dieci EV che il marchio introdurrà entro il 2026: all, d'altronde, significa "tutti". Ma c'è di più: la Casa ha confermato di essere al lavoro su un'elettrica ancora più piccola. Che avrà un prezzo inferiore ai 20. 450 km di, 4 metri e tanto spazio. Nel presentare le ...

