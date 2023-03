Volkswagen - Avviati i lavori per la fabbrica di batterie di Sagunto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 marzo 2023) PowerCo, la società per ledel gruppo, ha ufficialmente avviato iper la realizzazione della sua seconda gigafactory europea all'interno di un parco industriale a, a 30 chilometri da Valencia. La, per la quale saranno investiti oltre 3 miliardi di euro, inizierà a produrre celle nel 2026 e sosterrà più di 3 mila posti di lavoro diretti e, potenzialmente, fino a 30 mila nell'indotto. La capacità. PowerCo, che ha già avviato iper realizzare la prima gigafactory a Salzgitter (Germania) e che recentemente ha scelto St.Thomas (Ontario) per il suo primo impianto nordamericano, ha fissato in 40 GWh la capacità produttiva iniziale del sito iberico, abbastanza per equipaggiare circa 800 mila vetture, ma potrebbe salire a 60 GWh in caso di ...