"Volgare e irrispettoso". Furia Mediaset, Daniele Dal Moro cacciato dal Gf vip (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Lo comunica una nota di Canale 5 che spiega che "dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento". L'ex tronista ieri si è reso protagonista di una scena che ha fatto inFuriare il popolo social e che ha portato alla sua uscita immediata dalla Casa del Grande Fratello vip. Daniele e Oriana Marzoli, infatti, stavano battibeccando in cucina quando all'improvviso Dal Moro si è avventato in maniera aggressiva contro la venezuelana per cercare di toglierlo il trucco. In realtà pare che i due stessero soltanto scherzando in modo un po' pesante ma la scena è parsa ai telespettatori alquanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)Dalè stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Lo comunica una nota di Canale 5 che spiega che "dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento". L'ex tronista ieri si è reso protagonista di una scena che ha fatto inre il popolo social e che ha portato alla sua uscita immediata dalla Casa del Grande Fratello vip.e Oriana Marzoli, infatti, stavano battibeccando in cucina quando all'improvviso Dalsi è avventato in maniera aggressiva contro la venezuelana per cercare di toglierlo il trucco. In realtà pare che i due stessero soltanto scherzando in modo un po' pesante ma la scena è parsa ai telespettatori alquanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefania_1972 : @paniandreatisc1 @fratotolo2 Quanto fai schifo, volgare e irrispettoso. - SandraHinterho2 : RT @lacucinadipenny: @GrandeFratello Io spero che dopo lo SCHIFO CHE AVETE FATTO nei confronti di #nikitapelizon l'editore prenda in seria… - fran_priv : RT @lacucinadipenny: @GrandeFratello Io spero che dopo lo SCHIFO CHE AVETE FATTO nei confronti di #nikitapelizon l'editore prenda in seria… - Caterinax16 : RT @lacucinadipenny: @GrandeFratello Io spero che dopo lo SCHIFO CHE AVETE FATTO nei confronti di #nikitapelizon l'editore prenda in seria… - lacucinadipenny : @GrandeFratello Io spero che dopo lo SCHIFO CHE AVETE FATTO nei confronti di #nikitapelizon l'editore prenda in ser… -