“Voi due non mi fregate”. GF Vip 7, Signorini scopre tutto su Onestini e Nikita. E lui confessa (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon cosa sta succedendo tra i due? Ieri sera, durante la puntata del 16 marzo, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip e interrogato immediatamente i vipponi. La punta di ieri ha visto l’arrivo di Micol Incorvaia in finale con tanto di polemiche per i voti pilotati di Tavassi. “Ha vinto Micol con i voti di Tavassi da sola non vale nulla, fossi in lei non sarei tanto felice!!! E comunque da tutti i commenti che ho letto era Nikita la finalista, ma non dimenticatevi che Micol è una raccomandata è che Signorini è stato il padrone della nipote”. Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%), Nikita Pelizon (19,4%), Luca ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, LucaPelizon cosa sta succedendo tra i due? Ieri sera, durante la puntata del 16 marzo, Alfonsoha mandato in onda una clip e interrogato immediatamente i vipponi. La punta di ieri ha visto l’arrivo di Micol Incorvaia in finale con tanto di polemiche per i voti pilotati di Tavassi. “Ha vinto Micol con i voti di Tavassi da sola non vale nulla, fossi in lei non sarei tanto felice!!! E comunque da tutti i commenti che ho letto erala finalista, ma non dimenticatevi che Micol è una raccomandata è cheè stato il padrone della nipote”. Nel dettaglio infatti Micol si è aggiudicata un posto nella finale con il 33,2% dei voti, battendo Antonella Fiordelisi (21,5%), Daniele Dal Moro (21,1%),Pelizon (19,4%), Luca ...

