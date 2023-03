Visnadi: «Inter non più forte del Benfica. Inzaghi? Lasciapassare…» (Di venerdì 17 marzo 2023) Gianni Visnadi parla del sorteggio dell’Inter contro il Benfica, nonché del bilancio stagionale di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri SORTEGGIO ? L’opinione di Visnadi, in collegamento su Sky Sport 24, in merito al sorteggio di Champions League: «L’Inter è forte, ma non credo sia più forte del Benfica. Rispetto alle altre avversarie, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, questa è una partita che si può giocare ma penso che il Benfica sia più forte del Porto. Sarà partita complicata. Inzaghi? Non ha vinto due scudetti e quando gli si vuol far pesare questo fatto, il bilancio è negativo. Ma bisogna comunque ricordare da dove sia partito, ovvero dalle dimissioni di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Gianniparla del sorteggio dell’contro il, nonché del bilancio stagionale di Simonesulla panchina dei nerazzurri SORTEGGIO ? L’opinione di, in collegamento su Sky Sport 24, in merito al sorteggio di Champions League: «L’, ma non credo sia piùdel. Rispetto alle altre avversarie, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, questa è una partita che si può giocare ma penso che ilsia piùdel Porto. Sarà partita complicata.? Non ha vinto due scudetti e quando gli si vuol far pesare questo fatto, il bilancio è negativo. Ma bisogna comunque ricordare da dove sia partito, ovvero dalle dimissioni di ...

