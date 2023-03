Visite medico fiscale: in questi casi “non è possibile il provvedimento” (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sa, a volte i malanni stagionali colpiscono anche i più attenti, e si finisce per restare influenzati a casa a dover trascorrere il tempo tra medicine e, magari la lettura di un buon libro. Ma cosa accade però se la visita fiscale arriva proprio mentre si è intenti a farsi una doccia? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. La risposta viene direttamente dalla corte di cassazione, che ha stabilito che negli obblighi del dipendente di restare a casa e reperibile, non possa esistere quello di frenare le attività quotidiane come quella di farsi una doccia. Quindi, un dipendente che non sente il campanello perché sotto la doccia non può essere sottoposto a sanzione disciplinare. Infatti questa condotta non rientra in quelle imputate dalla legge come l’obbligo di diligenza, buona fede e correttezza. Questo concetto è espresso concretamente nell’ordinanza n ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sa, a volte i malanni stagionali colpiscono anche i più attenti, e si finisce per restare influenzati a casa a dover trascorrere il tempo tra medicine e, magari la lettura di un buon libro. Ma cosa accade però se la visitaarriva proprio mentre si è intenti a farsi una doccia? Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. La risposta viene direttamente dalla corte di cassazione, che ha stabilito che negli obblighi del dipendente di restare a casa e reperibile, non possa esistere quello di frenare le attività quotidiane come quella di farsi una doccia. Quindi, un dipendente che non sente il campanello perché sotto la doccia non può essere sottoposto a sanzione disciplinare. Infatti questa condotta non rientra in quelle imputate dalla legge come l’obbligo di diligenza, buona fede e correttezza. Questo concetto è espresso concretamente nell’ordinanza n ...

