Visita del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri alla Compagnia Carabinieri di Canelli (Di venerdì 17 marzo 2023) Mercoledì il procuratore capo di Alessandria, Consigliere Dottor Enrico Cieri, ha incontrato i Carabinieri della Compagnia di Canelli. Ad accoglierlo presso la caserma sede di quel Comando erano ... Leggi su gazzettadasti (Di venerdì 17 marzo 2023) Mercoledì ildi, Consigliere Dottor, ha incontrato idelladi. Ad accoglierlo presso la caserma sede di quel Comando erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #Tokyo Iniziata la visita ufficiale del Ministro @GuidoCrosetto. In agenda incontri istituzionali in tema di cooper… - FranceskAlbs : Mia lettera alla Presidente @GiorgiaMeloni, in occasione della visita del PM israeliano Netanyahu, che offre risors… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del #Kenya ???? - GazzettadAsti : Visita del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri alla Compagnia Carabinieri di Canelli - Pixelnewspaper : Il presidente brasiliano #Lula da Silva farà visita a #XiJinping in Cina dal 26 al 31 marzo, lo ha annunciato la po… -