Vina del Mar: Vavassori in semifinale, fuori Bonadio e Pellegrino (Di venerdì 17 marzo 2023) Andrea Vavassori (216) si è qualificato per le semifinali del challenger cileno di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento) battendo l'argentino Camilo Ugo Carabelli (124) per 76 64. fuori ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Andrea(216) si è qualificato per le semifinali del challenger cileno didel Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento) battendo l'argentino Camilo Ugo Carabelli (124) per 76 64....

Challenger di Vina del Mar e Szekesferhervar, ottima la prestazione degli azzurri Ubitennis Vina del Mar: Pellegrino raggiunge ai quarti Bonadio e Vavassori Dopo Riccardo Bonadio e Andrea Vavassori , anche Andrea Pellegrino (189) si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di Vina ...