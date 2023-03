Video l’Eredità 17 marzo 2023: Simon Pietro di Tirano (Di venerdì 17 marzo 2023) l’Eredità di venerdì 17 marzo 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Simon Pietro di Tirano (Sondrio). Simon Pietro, al suo quarto tentativo, non è purtroppo riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 90.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 10.625 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 17 marzo 2023)di venerdì 17. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi(Sondrio)., al suo quarto tentativo, non è purtroppo riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 90.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 10.625 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco ...

