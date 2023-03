VIDEO/ Legambiente contro le caldaie a gas: “Sono pezzi da museo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Tappa ad Avellino della campagna d’informazione e sensibilizzazione “caldaie a gas? pezzi da museo” promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto del Kyoto Club. La campagna campagna d’informazione e advocacy è dedicata cittadine e cittadini, condomini e Amministratori sull’importanza di decarbonizzare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Tra gli obiettivi dell’iniziativa: spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, che dal 2025, tutte le caldaie dismesse vengano sostituite, obbligatoriamente, con sistemi di riscaldamento sostenibili ed efficienti, smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile. Nella mattinata flash moob in Piazza Libertà. Durante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Tappa ad Avellino della campagna d’informazione e sensibilizzazione “a gas?da” promossa dae sviluppata con il supporto del Kyoto Club. La campagna campagna d’informazione e advocacy è dedicata cittadine e cittadini, condomini e Amministratori sull’importanza di decarbonizzare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Tra gli obiettivi dell’iniziativa: spostare i sussidi per lea gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, che dal 2025, tutte ledismesse vengano sostituite, obbligatoriamente, con sistemi di riscaldamento sostenibili ed efficienti, smettere di promuovere lea gas come una soluzione sostenibile. Nella mattinata flash moob in Piazza Libertà. Durante ...

