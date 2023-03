VIDEO – Champions League: Benfica avversario dell’Inter ai quarti | TG Inter-News 17 marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus non può che essere sui sorteggi di Champions League e sul doppio confronto con il Benfica, con i commenti di Simone Inzaghi e Javier Zanetti. Senza dimenticarci della gara contro la Juventus, con gli assenti e la stanchezza dopo l’estenuante gara con il Porto. TG IN NERAZZURRO ? Sarà il Benfica l’avversario ai quarti di finale di Champions League per l’Inter. Questo il responso del sorteggio di Nyon avvenuto oggi. Dove il Milan ha trovato il Napoli e la vincente di questo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus non può che essere sui sorteggi die sul doppio confronto con il, con i commenti di Simone Inzaghi e Javier Zanetti. Senza dimenticarci della gara contro la Juventus, con gli assenti e la stanchezza dopo l’estenuante gara con il Porto. TG IN NERAZZURRO ? Sarà ill’aidi finale diper l’. Questo il responso del sorteggio di Nyon avvenuto oggi. Dove il Milan ha trovato il Napoli e la vincente di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - FBiasin : Champions, un’ora al sorteggio. Agghiaccianti riti propiziatori. - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??… - internewsit : VIDEO - Champions League: Benfica avversario dell’Inter ai quarti | TG Inter-News 17 marzo 2023 - - Grac3_AdeodaTa : RT @acmilan: Udinese, the #UCLdraw, the Primavera and more ?? ??? #UdineseMilan e il sorteggio di Champions nel meglio della conferenza stam… -