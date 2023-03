Vicedomini | Siamo in un momento magico per il Napoli | in Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Pascal, giornalista, di seguito le sue dichiarazioni: “Bisogna andare a giocare laLeague con lo stile di De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli. Bisogna andare lì, giocare la partita e vincerla. Ilè una società strutturata e senza debiti. Ha affidato gli incarichi a persone competenti. Gli osservatori delhanno portato agiocatori come Osimhen e Kvaratskhelia.in unche mi auguro la società riesca a tenere tutti in squadra e la città viva con serenità. Mi dispiace che alcuni napoletani siano caduti nella trappola e abbiano ceduto alle provocazioni dei tedeschi.si sta distinguendo per essere una città ...