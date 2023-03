Viaggio di Xi Jinping a Mosca, Fabbri: 'Cina vorrebbe intestarsi la tregua, ma in realtà sostiene la guerra' (Di venerdì 17 marzo 2023) - 'Pechino vende per esempio pezzi di droni che poi sono assemblati in Russia oppure materiali per altre parti di armamenti. sostiene la guerra aumentando l'importazione di gas dalla Russia, ricevuto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - 'Pechino vende per esempio pezzi di droni che poi sono assemblati in Russia oppure materiali per altre parti di armamenti.laaumentando l'importazione di gas dalla Russia, ricevuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Il commento di @dlfabbri al viaggio di Xi Jinping a Mosca: 'Cina vorrebbe intestarsi la tregua, ma in realtà sostie… - globalistIT : - globalistIT : - lredl3_ : probabile viaggio di Jinping in Russia la prossima settimana.? Nei giorni scorsi, il potente leader cinese ha vinto… - ozeanadler : @Maddalenapareti Come mi faceva notare una mia amica sinologa, seria ed italiana a Parigi, è difficile che Xi Jinpi… -