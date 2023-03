Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2023 ore 19:45 (Di venerdì 17 marzo 2023) Viabilità DEL 17 MARZO ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IL TRAFFICO RISULTA FORTEMENTE RALLENTATO PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE CI SONO CODE TRA A91 Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA CASILINA CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E DI TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023)DEL 17 MARZO ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IL TRAFFICO RISULTA FORTEMENTE RALLENTATO PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE CI SONO CODE TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA CASILINA CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA NEI DUE SENSI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E DI TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Termovalizzatore Roma, Rocca: “Piano interessante del Comune su viabilità Ardeatina” - CorriereCitta : Derby Lazio Roma domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità - LinaVadal : RT @romatoday: Derby Lazio-Roma: modifiche alla viabilità per la stracittadina. Il piano trasporti - romatoday : Derby Lazio-Roma: modifiche alla viabilità per la stracittadina. Il piano trasporti - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ???? #Roma Piazza Venezia Altare della Patria Giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera… -