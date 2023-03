Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 17 marzo 2023)DEL 17 MARZO ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA1 MILANO NAPOLI INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO DIRAMAZIONENORD DIREZIONE NAPOLI ANCHE SE AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ PRIME CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RISULTA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDATINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SONO PRESENTI DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...

... via Palestro (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Pacini e via Cavour), via Cavour (intera carreggiata, nel tratto compreso tra via Palestro e via), via(intera carreggiata, ...(Grande Raccordo Anulare di) e Settebagni, verso la A1 Milano - Napoli. Contestualmente, sarà chiusa anche l'area di servizio 'Salaria est', situata nel suddetto tratto. In alternativa, ...... per poi immettersi sulla A12- Civitavecchia. Costanti aggiornamenti sulla situazione dellae sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti 'My Way' in onda su Sky ...