Viabilità Roma Regione Lazio del 17-03-2023 ore 08 | 45

(Di venerdì 17 marzo 2023)DEL 16 MARZO ORE 20.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IN PROVINCIA DI FROSINONE UN INCIDENTE SULLA SR 155 RACCORDO DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA FONTANA SANT’ANGELO AL MOMENTO VIGE UN SENSO UNICO ALTERNATO CHE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO ASU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DL RACCORDO IN DIREZIONE OSTIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA A CURA DI ASTRAL SPA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL ...