Via Toledo: rubano in un negozio, denunciati due 20enni (Di venerdì 17 marzo 2023) Via Toledo: rubano in un negozio tre capi di abbigliamento, denunciati dalla Polizia due 20enni per furto aggravato Via Toledo: rubano in un negozio, due 20enni finiti nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un negozio di abbigliamento di via Toledo per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato un addetto alla vigilanza aveva fermato un uomo ed una donna in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio occultando in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Viain untre capi di abbigliamento,dalla Polizia dueper furto aggravato Viain un, duefiniti nei guai. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in undi abbigliamento di viaper la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato un addetto alla vigilanza aveva fermato un uomo ed una donna in quanto, poco prima, avevano fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio occultando in uno zaino tre capi di abbigliamento, in parte danneggiati, del ...

