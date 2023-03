(Di venerdì 17 marzo 2023) I residenti hanno formato un comitato e hanno deciso di scendere in piazza per combattere il degrado

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ingrid06506718 : - resistenzasvran : Centro, prende a morsi un agente e ne ferisce un altro: arrestato - Firenze Today -

I residenti hanno formato un comitato e hanno deciso di scendere in piazza per combattere il degrado... monumentale magione con parco annesso e ilRomano sede nell'800 della "Scuola Romantica ... Insomma, le idee ci sono e sono già indi attuazione. E per questo il primo cittadino di Agnone ...Gli abitanti si ritroveranno venerdì 17 alle 18 contro il quotidiano spaccio di crack ed eroina. La poesia inviata alle istituzioni: 'La vita non è una favola'

Via Palazzuolo, presidio contro i pusher: "Ora basta" LA NAZIONE

Firenze, 17 marzo 2023 – Via Palazzuolo non ne può più e ha deciso di dire basta. A gran voce, scendendo in strada proprio nell'ora e nel giorno in cui pusher e balordi raggiungono la maggiore ...Gli abitanti si ritroveranno venerdì 17 alle 18 contro il quotidiano spaccio di crack ed eroina. La poesia inviata alle istituzioni: "La vita non è una favola" ...