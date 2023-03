Via Fani | fare sempre memoria per difendere la democrazia L’opinione di D’Ambrosio

(Di venerdì 17 marzo 2023) In un’epoca in cui cresconopiù sovranismi, nazionalismi, populismi e rinnegamenti delle atrocità del passato si pone spesso la necessità di dare senso al. Il problema della, per quanto accompagni la vita personale e comunitaria, in tutti i momenti, si pone – sappiamo bene – in maniera forte quando laabbraccia eventi storici notevoli, spesso violenti e devastanti per molti aspetti, per esempio il terrorismo e lo stragismo nell’Italia repubblicana. Ovviamente il problema potrebbe essere posto sia sul piano personale, con i suoi innumerevoli risvolti psicologici ed educativi, sia sul piano comunitario, per cui abbozzo qualche riflessione personale, anche alla luce dei fatti di ieri, 16 marzo. Il governo non ha partecipato alla commemorazione, nel giorno nel quale Aldo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo… - repubblica : Governo assente e corona di fiori in ritardo: il pasticcio di Palazzo Chigi in via Fani per l'anniversario di Aldo… - marattin : 45 anni fa 5 servitori dello Stato (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zi… - 2piedi : RT @Wikileaks_Ita: Non è via Fani a Roma....ma Vincenz-Statz Strasse a #Colonia dopo il rapimento #RAF del manager industriale Hanns Martin… - IGoglio : RT @galatacla: STATISTI Governo assente e corona di fiori in ritardo: il pasticcio di Palazzo Chigi in via Fani per l'anniversario di Aldo… -

Proprio in un'intervista all'AGI lo scorso 15 marzo, in occasione dei 45 anni dall'agguato di, Maria Fida Moro aveva spiegato come la legge sulle vittime del terrorismo fosse rimasta ...Proprio ieri abbiamo ricordato il 45esimo anniversario della strage di. Pensare al Presidente Moro, al sacrificio degli uomini della sua scorta non può che tradursi in una politica rinnovata ...Proprio ieri abbiamo ricordato il 45esimo anniversario della strage di. Pensare al presidente Moro, al sacrificio degli uomini della sua scorta non può che tradursi in una politica rinnovata ...

Governo assente e corona di fiori in ritardo: il pasticcio di Palazzo Chigi in via Fani per l'anniversario di… la Repubblica

Proprio in un'intervista all'AGI lo scorso 15 marzo, in occasione dei 45 anni dall'agguato di via Fani, Maria Fida Moro aveva spiegato come la legge sulle vittime del terrorismo fosse rimasta tuttora ...Al via in Italia L’isola e il maestro ... Christoforos Papakaliatis è Orestis Klelia Andriolatou è Klelia Maria Kavoyianni è Maria Fanis Mouratidis è Fanis Marisha Triantafyllidou è Sofia Giannis ...