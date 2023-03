Via Diaz: inveisce contro i poliziotti. denunciato un 58enne (Di venerdì 17 marzo 2023) Via Diaz: inveisce contro i poliziotti, denunciato un 58enne per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere Via Diaz: inveisce contro i poliziotti, 58enne finisce nei guai. Mercoledì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Diaz per la segnalazione di una persona molesta. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, ha inveito contro di loro proferendo frasi oltraggiose e minacciose fino a quando, non senza difficoltà, è ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Viaunper resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere Viafinisce nei guai. Mercoledì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio dillo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in viaper la segnalazione di una persona molesta. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, ha inveitodi loro proferendo frasi oltraggiose e minacciose fino a quando, non senza difficoltà, è ...

