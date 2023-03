"Vi dico due cosette". l'ira di Daniele Dal Moro contro la cacciata (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniele Dal Moro, poche ore dopo essere stato cacciato dal Grande Fratello Vip è tornato sui social. L'ormai ex concorrente del reality in una stories su Instagram ha condiviso una sua fotografia con scritto "Dopo ve racconto du cosette… grazie a tutti". Poi, poco dopo, ha pubblicato un altro post: "Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)Dal, poche ore dopo essere stato cacciato dal Grande Fratello Vip è tornato sui social. L'ormai ex concorrente del reality in una stories su Instagram ha condiviso una sua fotografia con scritto "Dopo ve racconto du… grazie a tutti". Poi, poco dopo, ha pubblicato un altro post: "Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi... Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che ...

