Vetrine distrutte e rifiuti a fuoco, la Francia non ferma le proteste: salgono a 310 gli arresti – I video (Di venerdì 17 marzo 2023) La scelta di Emmanuel Macron di invocare l'articolo 49.3 e chiedere la fiducia al governo sulla riforma delle pensioni ha scatenato ancora una volta l'ira di sindacati, opposizioni e cittadini. A Parigi il traffico è bloccato dopo che i manifestanti si sono ritrovati a Porte de Clignancourt prima di dirigersi in corteo verso Porte de la Chapelle. Dopo le 120 persone fermate ieri sera per le violenze a Place de la Concorde di fronte all'Assemblea nazionale, il numero totale degli arresti è salito a 310, fa sapere France Info che cita i dati del ministro dell'Interno Gèrald Darmanin. Gran parte sono avvenuti a Parigi. «Emmanuel Macron, presidente dei padroni, veniamo a prenderti a casa», urlano i cittadini in corteo. E anche: «Abbasso il 49,3». March 16, 2023 I danni alla città Tantissimi i danni alle città francesi. Sono stati incendiati ...

