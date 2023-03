Vertice Finlandia-Turchia | Erdogan pronto al “sì” per l’ingresso di Helsinki nella Nato

(Di venerdì 17 marzo 2023) C’è grande fermento inper la visita del presidente Sauli Niinistö in, nelle giornate di venerdì e sabato: cerchiato in rosso sul calendario sarà il bilaterale con il presidente Recep Tayyipin programma venerdì pomeriggio, dove l’argomento clou verterà richiesta di adesione dellaalla. I quotidiani scandinavi sono particolarmente fiduciosi ... TAG24.

La Turchia ha deciso di avviare il processo di adesione dellaalla Nato in parlamento, mentre il Paese adempie agli impegni presi daldi Madrid del giugno 2022. Lo ha annunciato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , nella conferenza ...E c'è, inoltre, il primo incontro alda 12 anni in qua fra Giappone e Corea del Sud: segno ... in una situazione paragonabile a quella di Svezia e, che chiedono di entrare nella Nato ...Svezia,e Turchia hanno firmato un accordo durante unNato a Madrid lo scorso giugno, in base al quale la Turchia ha accettato di aprire le porte a Svezia ea condizione ...

Ankara, 17 mar 15:38 - (Agenzia Nova) - La Turchia ha deciso di avviare il processo di adesione della Finlandia alla Nato in parlamento, mentre il Paese adempie agli impegni presi dal vertice di ...Probabilmente la Finlandia entrerà prima della Svezia ... La faccenda è molto delicata e passi avanti potrebbero esserci dopo il vertice Nato previsto per oggi. I mercenari Wagner Sul tavolo anche ...