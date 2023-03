Verstappen domina le libere in Arabia Saudita, Ferrari lontane (Di venerdì 17 marzo 2023) GEDDA (Arabia Saudita) (ITALPRESS) – dominatore del primo Gran Premio della stagione in Bahrain, Max Verstappen parte subito forte anche a Gedda. Le prime due sessioni di libere in Arabia Saudita vedono sfrecciare il due volte campione del mondo della Red Bull: al mattino l'olandese ferma il cronometro a 1'29?617, nelle FP2 scende a 1'29?603. Gli unici che riescono in qualche modo a restare a contatto sono Fernando Alonso (con la Aston Martin) e il compagno di squadra Sergio Perez (con l'altra Red Bull) che rispetto alla prima sessione si avvicinano rispettivamente a 0?208 e 0?299, col secondo e terzo crono. In generale distacchi più ridotti anche se importanti nelle libere del pomeriggio dove fa segnare il quarto tempo Esteban Ocon su Alpine (+0?436) ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) GEDDA () (ITALPRESS) –tore del primo Gran Premio della stagione in Bahrain, Maxparte subito forte anche a Gedda. Le prime due sessioni diinvedono sfrecciare il due volte campione del mondo della Red Bull: al mattino l'olandese ferma il cronometro a 1'29?617, nelle FP2 scende a 1'29?603. Gli unici che riescono in qualche modo a restare a contatto sono Fernando Alonso (con la Aston Martin) e il compagno di squadra Sergio Perez (con l'altra Red Bull) che rispetto alla prima sessione si avvicinano rispettivamente a 0?208 e 0?299, col secondo e terzo crono. In generale distacchi più ridotti anche se importanti nelledel pomeriggio dove fa segnare il quarto tempo Esteban Ocon su Alpine (+0?436) ...

