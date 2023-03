Verona | Zaffaroni | 'Sbagliare è umano | perseverare da cooni Vi dico come stanno Verdi e Hien'

Verona, Zaffaroni: 'Sbagliare è umano, perseverare da co...oni. Vi dico come stanno Verdi e Hien' (Di venerdì 17 marzo 2023) Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha presentato così, nella classica conferenza stampa pre-partita, la sfida alla Sampdoria. Si &e... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Marco, tecnico dell'Hellas, ha presentato così, nella classica conferenza stampa pre-partita, la sfida alla Sampdoria. Si &e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Verona, Zaffaroni: 'Sbagliare è umano, perseverare da co...oni. Vi dico come stanno Verdi e Hien': Marco Zaffaroni,… - Fantacalcio : Sampdoria-Verona, la conferenza di Zaffaroni - TuttoHellasVer1 : Hellas, Zaffaroni: 'Infortunio di Verdi, cose da mettere in conto in un periodo di alta intensità'… - SampNews24 : #Verona, #Zaffaroni: «Sarà una battaglia contro la #Sampdoria. Out Verdi» - sportli26181512 : #Sampdoria-#Verona: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Sabiri?: Stankovic e Zaffaroni alle prese c… -