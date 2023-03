Verona, scontro nel centrodestra: Tosi pubblica i rilievi della Corte dei Conti contro un consigliere di Fdi (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella casa veronese del centrodestra, che a giugno ha perso clamorosamente le elezioni comunali, Continuano a suonarsele di santa ragione. Flavio Tosi, che fu sindaco per dieci anni e che ora è passato con Forza Italia, dopo aver fondato un suo movimento quando nel 2015 venne espulso dalla Lega, va all’assalto di Daniele Polato, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, che alle elezioni del 2020 raccolse preferenze in gran quantità, risultando il primo degli eletti del partito di Giorgia Meloni. Tosi ha diffuso un comunicato in cui denuncia il fatto che la Corte dei Conti ha messo nel mirino l’Azienda di trasporti funiviaria Malcesine-Montebaldo per rimborsi spese non dovuti e pagati, tra gli altri, al presidente Polato. “Al direttore e ad altri due funzionari la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Nella casa veronese del, che a giugno ha perso clamorosamente le elezioni comunali,nuano a suonarsele di santa ragione. Flavio, che fu sindaco per dieci anni e che ora è passato con Forza Italia, dopo aver fondato un suo movimento quando nel 2015 venne espulso dalla Lega, va all’assalto di Daniele Polato, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, che alle elezioni del 2020 raccolse preferenze in gran quantità, risultando il primo degli eletti del partito di Giorgia Meloni.ha diffuso un comunicato in cui denuncia il fatto che ladeiha messo nel mirino l’Azienda di trasporti funiviaria Malcesine-Montebaldo per rimborsi spese non dovuti e pagati, tra gli altri, al presidente Polato. “Al direttore e ad altri due funzionari la ...

