Verona, 12enne sfigurato da un incidente diventa vittima di bullismo a scuola. La madre: “Non vuole più uscire di casa” (Di venerdì 17 marzo 2023) Un bambino di 12 anni della provincia di Verona è stato vittima, il 13 maggio 2022, di un incidente stradale, che gli ha sfigurato il volto, procurandogli una grossa cicatrice. È finito in coma per tre giorni, ha passato altre due settimane in terapia intensiva, ha rischiato di perdere un occhio ed è stato costretto a sottoporsi a diverse visite. Al suo ritorno a scuola, in un piccolo paese in provincia, il ragazzino è stato preso di mira dai compagni di scuola che hanno iniziato a definirlo “un mostro” e “una disgrazia di Dio“. “Non vuole più uscire di casa, si vergogna. Mi dice ‘Mamma, ma non lo vedi che sono un mostro?’. Anche se fa caldo, esce solo con la sciarpa e il cappello pesanti per coprire la ferita”, raccolta a La Stampa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Un bambino di 12 anni della provincia diè stato, il 13 maggio 2022, di unstradale, che gli hail volto, procurandogli una grossa cicatrice. È finito in coma per tre giorni, ha passato altre due settimane in terapia intensiva, ha rischiato di perdere un occhio ed è stato costretto a sottoporsi a diverse visite. Al suo ritorno a, in un piccolo paese in provincia, il ragazzino è stato preso di mira dai compagni diche hanno iniziato a definirlo “un mostro” e “una disgrazia di Dio“. “Nonpiùdi, si vergogna. Mi dice ‘Mamma, ma non lo vedi che sono un mostro?’. Anche se fa caldo, esce solo con la sciarpa e il cappello pesanti per coprire la ferita”, raccolta a La Stampa la ...

