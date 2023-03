Vermezzo (Milano), bimbo di 5 anni muore soffocato dal pane (Di venerdì 17 marzo 2023) Leggi Anche Vicenza, fa scoppiare il palloncino in bocca: bimbo muore soffocato Leggi Anche Brindisi, bimbo di un anno e mezzo ingerisce un tappo e muore soffocato 'L'Amministrazione comunale e tutta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) Leggi Anche Vicenza, fa scoppiare il palloncino in bocca:Leggi Anche Brindisi,di un anno e mezzo ingerisce un tappo e'L'Amministrazione comunale e tutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : Tragedia a di Vermezzo con Zelo,in provincia Milano.Un bambino di 5 anni è rimasto soffocato mentre mangiava un pez… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Vermezzo (Milano), bimbo di 5 anni muore soffocato dal pane #vermezzo #milano #17marzo - MediasetTgcom24 : Vermezzo (Milano), bimbo di 5 anni muore soffocato dal pane #vermezzo #milano #17marzo - discoradioIT : Una brutta notizia di #cronaca: non ce l'ha fatta, è morto il #bambino di cinque anni di Vermezzo con Zelo soffocat… - discoradioIT : Ore di apprensione per un #bambino di 5 anni di Vermezzo con Zelo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Nigu… -