Verissimo: tutti gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 Marzo 2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tra ex vipponi e protagonisti del grande e piccolo schermo, il salotto di Verissimo questo weekend sarà ricco di ospiti. Scopriamo chi sono. Verissimo, ospiti sabato 18 Marzo 2023 Nel salotto di Silvia Toffanin arrivano il duo comico più irriverente della tv Mediaset: Pio e Amedeo, che dal 24 Marzo saranno su Canale 5 con la seconda edizione del loro show Felicissima sera. Inoltre, grande esclusiva per la conduttrice: per la prima volta intervisterà Melike Ipek Yalova, l'attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie Terra amara. E ancora, il campione di salto in lungo Andrew Howe in compagnia della mamma René, Veronica Maya e la storia di una grande amicizia, quella tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet.

