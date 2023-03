Vergogna nel fiorentino, consigliere del Pci inneggia a Tito. L’Unione istriani: “Si dimetta” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar — Entrare nelle istituzioni italiane, con i voti degli italiani, e inneggiare al boia degli italiani per eccellenza, il maresciallo Tito: è accaduto nel corso di un dibatTito nel Consiglio delL’Unione dell’Empolese Valdelsa, dove Susanna Rovelli, capogruppo Pci nel Consiglio comunale di Cerreto Guidi (Firenze) ha esclamato «Viva Tito» al momento del voto di una proposta che «chiedeva la revoca di Titoli onorifici al leader jugoslavo Jozip Tito, reo di aver infoibato migliaia di italiani». Tito, il macellaio degli italiani e quell’onorificenza da revocare immediatamente Per ordine di Tito, è imperativo morale ricordarlo, vennero infoibati decine di migliaia di nostri connazionali, mentre gli esuli ammontano a 350mila. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar — Entrare nelle istituzioni italiane, con i voti degli italiani, ere al boia degli italiani per eccellenza, il maresciallo: è accaduto nel corso di un dibatnel Consiglio deldell’Empolese Valdelsa, dove Susanna Rovelli, capogruppo Pci nel Consiglio comunale di Cerreto Guidi (Firenze) ha esclamato «Viva» al momento del voto di una proposta che «chiedeva la revoca dili onorifici al leader jugoslavo Jozip, reo di aver infoibato migliaia di italiani»., il macellaio degli italiani e quell’onorificenza da revocare immediatamente Per ordine di, è imperativo morale ricordarlo, vennero infoibati decine di migliaia di nostri connazionali, mentre gli esuli ammontano a 350mila. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perlablu14 : RT @gicarestik2: COMUNQUE VOLEVO DIRE CHE ORIETTA HA PERSO DAVVERO LA FACCIA IERI SERA ! 50 ANNI DI CARRIERA BUTTATI NEL CESSO , PER DIRE M… - Paola222006421 : RT @Lacasespoglia: 'Eravate consapevoli dei rischi?' ('L'avete imparata la lezione, cari?' non ha avuto il coraggio di dirglielo, cuore di… - chiamami_lu : RT @gicarestik2: COMUNQUE VOLEVO DIRE CHE ORIETTA HA PERSO DAVVERO LA FACCIA IERI SERA ! 50 ANNI DI CARRIERA BUTTATI NEL CESSO , PER DIRE M… - GiuliaBeltram10 : RT @gicarestik2: COMUNQUE VOLEVO DIRE CHE ORIETTA HA PERSO DAVVERO LA FACCIA IERI SERA ! 50 ANNI DI CARRIERA BUTTATI NEL CESSO , PER DIRE M… - VeraAle02 : RT @gicarestik2: COMUNQUE VOLEVO DIRE CHE ORIETTA HA PERSO DAVVERO LA FACCIA IERI SERA ! 50 ANNI DI CARRIERA BUTTATI NEL CESSO , PER DIRE M… -