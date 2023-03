Ventinovesima giornata Eurolega 2022 2023 | Bologna e Milano cadono in trasferta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nella, l’Olimpiasfiora l’impresa ma è costretta ad arrestare al Real Madrid per 91-87. Stessa sorte anche per la Virtus, sconfitta in Francia dal Monaco per 81-68.: REAL MADRID-OLIMPIA91-87 Si ferma a Madrid la striscia di sei vittorie consecutive di. L’inizio di match è incoraggiante per l’Olimpia, che si porta a +8 grazie ai canestri di Melli e Baron. Ma i padroni di casa si rialzano subito ed effettuano il sorpasso chiudendo il primo quarto in vantaggio di due. Nel secondo periodo, regna l’equilibrio con gli spagnoli che vanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... buoncalcio : #SerieB, l’analisi della ventinovesima giornata - psb_original : Cosenza-SPAL, le pagelle: Rispoli moto perpetuo, Brescianini e Florenzi di qualità. Cambi incomprensibili per gli E… - psb_original : Cosenza-SPAL, le pagelle: Rispoli moto perpetuo, Brescianini e Florenzi di qualità. Cambi incomprensibili per gli E… - psb_original : Il Cosenza spreca l'impossibile, ma vince lo scontro diretto: SPAL battuta 1-0 al Marulla #SerieB - psb_original : Il Cosenza spreca l'impossibile, ma vince lo scontro diretto: SPAL battuta 1-0 al Marulla #SerieB -

Il tabellino e la cronaca di Real Madrid - Olimpia Milano 91 - 87 , match valevole per ladell' Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo sei vittorie consecutive si ferma la rincorsa disperata degli uomini di Ettore Messina, che lottano in casa dei Blancos ma alla fine si ...La Virtus Bologna perde fuori casa contro il Monaco per 81 - 68. Le Vu Nere cadono nelladell' Eurolega 2022/2023 di basket . Il miglior marcatore dell'incontro è Elie Okobo, che mette dentro 21 punti per regalare la vittoria a Monaco. IL LIVE DELLA GARA PROGRAMMA ...Lione - Nantes 1 (ore 21) Anticipo delladi Ligue 1. Il Lione viene dal pareggio esterno per 3 - 3 contro il Lilla ed é decimo con 40 punti; a quota 29 il Nantes, ...

Serie B, trentesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming Today.it

La diretta live di Real Madrid-Olimpia Milano, sfida valida come ventinovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Trasferta molto insidiosa per i meneghini, che sono reduci da sei vittorie ...La ventinovesima giornata potrebbe dare già alcuni verdetti decisivi. Le due squadre italiane giocano fuori casa in due trasferte quasi "impossibili". Le gare della ...