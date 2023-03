Veneto, Luca Zaia contestato da CasaPound per il via libera al centro regionale di Padova per ottenere il cambio di sesso (Di venerdì 17 marzo 2023) Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, finisce nel mirino delle contestazioni a causa della decisione del consiglio regionale di creare a Padova un centro pubblico per l’assistenza di persone con disturbi di identità di genere. Si tratta di un centro regionale per ottenere il cambio di sesso. Giorni fa Zaia, che non sempre è apparso in linea con la Lega sui temi dei diritti, aveva definito questa apertura “una scelta di civiltà”. La risposta dei tradizionalisti, con chiara matrice di estrema destra, è arrivata sotto forma di un manifesto piuttosto provocatorio, affisso in diverse città del Veneto, firmato da CasaPound. In primo piano una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023), governatore leghista del, finisce nel mirino delle contestazioni a causa della decisione del consigliodi creare aunpubblico per l’assistenza di persone con disturbi di identità di genere. Si tratta di unperildi. Giorni fa, che non sempre è apparso in linea con la Lega sui temi dei diritti, aveva definito questa apertura “una scelta di civiltà”. La risposta dei tradizionalisti, con chiara matrice di estrema destra, è arrivata sotto forma di un manifesto piuttosto provocatorio, affisso in diverse città del, firmato da. In primo piano una ...

