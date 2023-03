Vela, Europei ILCA 2023: Chiara Benini Floriani lotta fino all’ultima regata per le medaglie ma è fuori dal podio (Di venerdì 17 marzo 2023) Vanno in archivio senza medaglie (nelle classi a cinque cerchi) per l’Italia padrona di casa i Campionati Europei ILCA 2023, prima rassegna continentale stagionale di Vela olimpica andata in scena questa settimana in quel di Andora (in Liguria). La squadra azzurra ha sperato sino all’ultimo in una clamorosa rimonta da podio di Chiara Benini Floriani, che è sfumata però sul più bello anche a causa di una penalità nella regata conclusiva. La giovane timoniera gardesana classe 2001 conferma comunque la sua crescita ai massimi livelli e chiude in ottava posizione assoluta (settima a livello europeo) al termine di un day-6 sicuramente positivo in cui ha collezionato uno score di 4-9-24, con l’ultimo risultato frutto di una ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Vanno in archivio senza(nelle classi a cinque cerchi) per l’Italia padrona di casa i Campionati, prima rassegna continentale stagionale diolimpica andata in scena questa settimana in quel di Andora (in Liguria). La squadra azzurra ha sperato sino all’ultimo in una clamorosa rimonta dadi, che è sfumata però sul più bello anche a causa di una penalità nellaconclusiva. La giovane timoniera gardesana classe 2001 conferma comunque la sua crescita ai massimi livelli e chiude in ottava posizione assoluta (settima a livello europeo) al termine di un day-6 sicuramente positivo in cui ha collezionato uno score di 4-9-24, con l’ultimo risultato frutto di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Quinta giornata per i Campionati Europei ILCA 6 e ... - OA_Sport : Vela, Europei ILCA 2023: Chiara Benini Floriani lotta fino all’ultima regata per le medaglie ma è fuori dal podio - - PressMareItalia : La quinta giornata dei Campionati Europei ILCA ad Andora è stata caratterizzata da condizioni meteo difficili… - federvela : Qui il comunicato completo ?? ?? - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Quarta giornata per i Campionati Europei ILCA 6 e ... -