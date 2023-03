Vaticano | cardinale Becciu al processo Sloane Avenue | “Mai manipolato nessuno | tantomeno il Papa”

(Di venerdì 17 marzo 2023) IlAngelo, imputato nelinper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese in, nel corso di una dichiarazione spontanea (con la quale ha risposto al carteggio tra lui e ildepositato dal Promotore di Giustizia Diddi la scorsa settimana) ha sottolineato di non aver... TAG24.

IlAngelo Becciu contrattacca: dopo la recente decisione del procuratoredi rendere nota, su autorizzazione del Papa, una corrispondenza dello stesso porporato con Francesco , Becciu ...'Non sono un manipolatore. Non ho mai manipolato nessuno tantomeno il Papa'. Lo ha sottolineato ilAngelo Becciu, imputato nel processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese nel corso di una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto ..."Non sono un manipolatore. Non ho mai manipolato nessuno tantomeno il Papa". Lo ha sottolineato ilAngelo Becciu, imputato nel processo inper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese nel corso di una dichiarazione spontanea con la quale ha risposto ...

Processo vaticano, il cardinale Becciu si difende: non ho mai ... Vatican News - Italiano

Papa Francesco comincia a delineare meglio il funzionamento del dicastero più importante e delicato del Vaticano dopo l'entrata in vigore ... lavorerà con due pro-prefetti (il cardinale Tagle e ...Angelo Becciu, che all’inizio della 52ma udienza i corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della ... intercorso tra il Papa e lo stesso cardinale, che figura tra i dieci imputati del ...