Valeria Donati | chi è l’ex e ultima moglie di Giancarlo Magalli | “Ho sofferto molto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) Quasi vent’anni di differenza ma un grande colpo di fulmine:sceglierà di sposarequando ha solo 23 anni, mentre il noto conduttore ne ha già festeggiati 40. Seconde nozze per lui per la precisione, visto il divorzio con la primaCarla Crocivera, madre della primogenita Manuela. I due convolano a nozze il 24 giugno del 1989, con una cerimonia in grande stile a cui segue il ricevimento di lusso presso Villa del Sole di Roma. La loro unione sarà forte anche grazie alla nascita della loro figlia Michela, ma non riuscirà a oltre passare la soglia dei vent’anni. In un suo recente messaggio affettuoso sui social, il presentatore sottolinea rivolgendosi alcome l’amore e l’affetto fra loro non si siano mai spenti nonostante ...