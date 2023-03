Valencia-Schio oggi, Eurolega basket femminile 2023: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) La Beretta Famila Schio prova a chiudere i conti questa sera, venerdì 17 Marzo, nella gara-2 dei quarti di finale dell’Eurolega di basket femminile contro le spagnole del Valencia (inizio alle ore 19:00). Le Campionesse d’Italia cercano di espugnare l’impianto della città iberica per staccare il pass per la Final Four – obiettivo dichiarato da inizio anno da parte della società vicentina. Le venete hanno rispettato il fattore campo martedì sera piegando la resistenza delle ospiti per 75-63 grazie a 21 punti di Astou Ndour e 20 di Marina Mabrey, che hanno trascinato le padrone di casa soprattutto nell’ultimo quarto con un parziale interno di 20-7 che ha indirizzato il match sui binari giusti. In caso di sconfitta questa sera si ritornerà al PalaRomare di Schio (Vicenza) per l’eventuale ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) La Beretta Familaprova a chiudere i conti questa sera, venerdì 17 Marzo, nella gara-2 dei quarti di finale dell’dicontro le spagnole del(inizio alle ore 19:00). Le Campionesse d’Italia cercano di espugnare l’impianto della città iberica per staccare il pass per la Final Four – obiettivo dichiarato da inizio anno da parte della società vicentina. Le venete hanno rispettato il fattore campo martedì sera piegando la resistenza delle ospiti per 75-63 grazie a 21 punti di Astou Ndour e 20 di Marina Mabrey, che hanno trascinato le padrone di casa soprattutto nell’ultimo quarto con un parziale interno di 20-7 che ha indirizzato il match sui binari giusti. In caso di sconfitta questa sera si ritornerà al PalaRomare di(Vicenza) per l’eventuale ...

