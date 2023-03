Vade retro insetti: due italiani su tre contrari al cibo imposto dalla Ue a base di grilli e cavallette (Di venerdì 17 marzo 2023) Solo un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti che contengono insetti commestibili. La maggior parte di loro lo farebbe per soddisfare la propria curiosità e per sperimentare alimenti innovativi. Due italiani su tre, invece, sono contrari alle aperture sul cibo a base di grilli e cavallette portate avanti dalla Ue. È quanto emerso da ‘Insect Food e Consumatori’, l’indagine realizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e presentata questa mattina durante l’evento ‘Cibi a base di insetti: cosa ne pensano i consumatori?’. L’indagine è stata condotta su un campione composto da 1170 individui rappresentativi della popolazione italiana, i cui dati sono stati raccolti in un intervallo di tempo compreso tra ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Solo un italiano su tre è propenso ad acquistare alimenti che contengonocommestibili. La maggior parte di loro lo farebbe per soddisfare la propria curiosità e per sperimentare alimenti innovativi. Duesu tre, invece, sonoalle aperture suldiportate avantiUe. È quanto emerso da ‘Insect Food e Consumatori’, l’indagine realizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e presentata questa mattina durante l’evento ‘Cibi adi: cosa ne pensano i consumatori?’. L’indagine è stata condotta su un campione composto da 1170 individui rappresentativi della popolazione italiana, i cui dati sono stati raccolti in un intervallo di tempo compreso tra ...

