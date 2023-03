Utero in affitto, la maternità venduta in rete: così si noleggia il grembo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tipo di società che stiamo costruendo? Basti guardare l’evoluzione della maternità surrogata. E’ illegale in Italia ma basta andare in un Paese dove è fattibile, ed il gioco è fatto. Ora ancora più velocemente, sui social. Utero in affitto, la maternità venduta su internet Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tipo di società che stiamo costruendo? Basti guardare l’evoluzione dellasurrogata. E’ illegale in Italia ma basta andare in un Paese dove è fattibile, ed il gioco è fatto. Ora ancora più velocemente, sui social.in, lasu internet Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ricordo le due importanti votazioni contro le eurofollie in commissione affari ue. Ieri respinto il certificato eur… - FratellidItalia : ?? L'utero in affitto, che rende la maternità un business e riduce il corpo della donna in merce di scambio, non può… - SimoPillon : ?? Scopro dall'on. Zampa del #PD che esistono bambini nati da due persone di sesso maschile. Scusi onorevole, da dov… - JeanGab63523069 : RT @Annalisafri: Chiamano 'modernità' acquistare un figlio tramite utero in affitto. Chiamano 'medioevo ' il rifiuto di questa pratica. Vo… - PPurpitiello : @Fra_Pav_78 @vladiluxuria Ma infatti dovrebbero fare adottare. E ti ricordo che anche le coppie etero utilizzano l'… -