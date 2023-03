Utero in affitto: ginecologi, 'tema complesso, legge aiuterebbe' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - La maternità surrogata, vietata in Italia, ma legale in altri Paesi, "è un tema controverso e complesso. Non si tratta di una procedura semplice né sul piano tecnico né su quello bioetico. Per questo sarebbe di grande aiuto una legge che permetterebbe più trasparenza e meno rischi anche di sfruttamento o di abusi che possono essere legati alle diseguaglianze economiche tra chi richiede la procedura e le donne che portano avanti la gravidanza". Così all'Adnkronos Salute Elsa Viora, past presidet dell'Associazione dei ginecologi italiani Aogoi, intervenendo nel dibattito di questi giorni sulla gestazione per altri, con le proposte della maggioranza di rendere illegale la pratica per gli italiani anche quando si fa all'estero. "Questa pratica non coinvolge solo gli aspetti medici - ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - La maternità surrogata, vietata in Italia, ma legale in altri Paesi, "è uncontroverso e. Non si tratta di una procedura semplice né sul piano tecnico né su quello bioetico. Per questo sarebbe di grande aiuto unache permetterebbe più trasparenza e meno rischi anche di sfruttamento o di abusi che possono essere legati alle diseguaglianze economiche tra chi richiede la procedura e le donne che portano avanti la gravidanza". Così all'Adnkronos Salute Elsa Viora, past presidet dell'Associazione deiitaliani Aogoi, intervenendo nel dibattito di questi giorni sulla gestazione per altri, con le proposte della maggioranza di rendere illegale la pratica per gli italiani anche quando si fa all'estero. "Questa pratica non coinvolge solo gli aspetti medici - ...

