(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Il dipartimento di Giustizia Usa ha avviato un’inchiesta a carico della corporation cinese chesospettata di aver spiato cittadini. Lo rivela il New York Times che cita fonti informate sull’inchiesta a carico di ByteDance, che ha la sua sede centrale a Pechino ed ha stretti legami con il governo cinese. Secondo le fonti citate dal Times, “l’inchiesta è iniziato lo scorso anno e pare collegata all’ammissione fatta lo scorso anno da ByteDance riguardo al fatto che i suoi dipendenti hanno ottenuto in modo inappropriatodi utentidi, compresi quelli di due giornalisti ed alcuni dei loro colleghi”. All’inchiesta sta lavorando la divisione criminale del dipartimento, l’Fbi ed il procuratore federale del distretto orientale ...

Usa, "spiati dati di americani": indagata società che controlla TikTok

